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«Бросался под колеса»: пьяный пешеход погиб под фурой в Курганской области. Фото

В Половинском округе Курганской области 39-летний мужчина погиб под колесами большегруза Volvo. По данным Госавтоинспекции, перед аварией нетрезвый пешеход находился на проезжей части и бросался под проезжающие автомобили.

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