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Царьград

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Болонский университет выпустит 160 тыс. осьминогов против крабов

Болонский университет выпустит 160 тыс. осьминогов против крабов

Ученые Болонского университета запустили проект Octo-Blu: в Средиземное море выпустят 160 тысяч осьминогов для борьбы с синими крабами, угрожающими экосистеме.

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