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Вучич дал неожиданное объяснение, почему подписал декларацию против России

Вучич дал неожиданное объяснение, почему подписал декларацию против России

Президент Сербии Александр Вучич дал неожиданное объяснение, почему подписал декларацию против России.

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ТН
Т Н
Вертухай! Хочет и на .уй сесть, и рыбку съесть.
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