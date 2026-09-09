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Барнаульцы ревнуют жен к работе из-за звонков коллег во время отпуска

Барнаульцы ревнуют жен к работе из-за звонков коллег во время отпуска

Такие выводы эксперты сделали после опроса Исследование SuperJob показало, что мужчины в Барнауле гораздо спокойнее переносят рабочие звонки во время отпуска, адресованные им самим, чем беспокойство, доставляемое их супругам.

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