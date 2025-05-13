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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Я ушла из спорта из-за травм. Будем считать, что в 2021 году»

– «Почему Евгения Медведева так похудела?» – Потому что Евгения Медведева очень много работает и решила попробовать поменьше есть.

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