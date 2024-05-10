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«Парк Горького» посвятил «One World Freedom» Дню Победы и освобождению Европы

«Парк Горького» посвятил «One World Freedom» Дню Победы и освобождению Европы

Рок-группа «Парк Горького» выпустила заглавную песню своего нового альбома «One World Freedom». Композиция посвящена Дню Победы, видеоролик к ней содержит уникальные хроникально-документальные кадры освобождения Европы советскими войсками во Второй Мировой войне.

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