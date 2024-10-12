Наперегонки с ветром В первом заезде приняли участие лошади Русской рысистой породы (4-хлет) 🐎🐎🐎 Первая финишировала🐴Магнолия (наездник Назаров А.
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Наперегонки с ветром В первом заезде приняли участие лошади Русской рысистой породы (4-хлет) 🐎🐎🐎 Первая финишировала🐴Магнолия (наездник Назаров А.