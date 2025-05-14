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Партию кокаина на полмиллиарда рублей нашли в порту Санкт-Петербурга

Партию кокаина на полмиллиарда рублей нашли в порту Санкт-Петербурга

По данным МВД, было изъято свыше 61 килограмма запрещенного веществаТаможенники пресекли контрабанду 50 килограммов кокаина на полмиллиарда рублей в порту Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

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