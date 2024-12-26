Володин будет представлять Россию на инаугурации Мадуро

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации венесуэльского президента Николаса Мадуро 10 января 2025 года в Каракасе, сообщили РИА Новости в МИД России.
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