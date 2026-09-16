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Zero Hedge

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Zuck Torches Dario's AI Nanny State, Wants 'Trust Us Bro' Instead

Zuck Torches Dario's AI Nanny State, Wants 'Trust Us Bro' Instead

Zuck Torches Dario's AI Nanny State, Wants 'Trust Us Bro' Instead After Anthropic's Dario Amodei set off a firestorm on Saturday calling for a 'pause' in AI development until hand-picked arbiters are installed inside the frontier labs (a gift to Beijing), Mark Zuckerberg sided with the testosterone wing of the tech-bro complex with a builder's response: police yourselves.

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