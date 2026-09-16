Zuck Torches Dario's AI Nanny State, Wants 'Trust Us Bro' Instead After Anthropic's Dario Amodei set off a firestorm on Saturday calling for a 'pause' in AI development until hand-picked arbiters are installed inside the frontier labs (a gift to Beijing), Mark Zuckerberg sided with the testosterone wing of the tech-bro complex with a builder's response: police yourselves.
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