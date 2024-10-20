Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Мария
    Наши-то нашли, куда от войны убежать....Феномен
  • сергей шмельков
    придётся опять Берлин братьБритания и Герман...
  • Al50bert
    Правильно... Вы ещё за это за Всë вдвоем и ответите.Британия и Герман...

«Ховайтесь, хлопцы, это русские». Один «мопед» слил в унитаз целый «Океан»

«Ховайтесь, хлопцы, это русские». Один «мопед» слил в унитаз целый «Океан»

Ударные беспилотники «Герань» Автор: Аргументы и факты Не поверите, но киевскую ПВО, похоже, просто перекосило от страха, когда в воздушное пространство столицы вошли три русских ударных беспилотника «Герань-2».

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