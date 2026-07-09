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Раскрыта тайна ракеты ЦИРКОН: почему об этом молчали конструкторы

Раскрыта тайна ракеты ЦИРКОН: почему об этом молчали конструкторы

Раскрыта тайна ракеты ЦИРКОН: почему об этом молчали конструкторы За последние годы российская военная техника прошла черту, недоступную для большинства — и это не только новые модели, танков или самолетов.

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