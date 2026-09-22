❗️ Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине получится урегулировать до зимы На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он сообщил, что обсуждает с Президентом РФ Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины.