❗️ Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине получится урегулировать до зимы На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он сообщил, что обсуждает с Президентом РФ Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины.
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