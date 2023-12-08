В Белом доме заявили о желании принудить Москву к переговорам на условиях Киева

Вашингтон попытается в 2024 году принудить Москву к переговорам с Киевом на его условиях, заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер, выступая на конференции Аспенского университета.
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