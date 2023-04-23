FiNE NEWS

1 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Уже сделана 1 шт. Попросят-выпустят еще 1 шт.Глава Telecom Dai...
  • Россиянин
    значит надо выяснить местоположение и поджарить как следует.Пентагон отправил...
  • Вовладар Даров
    Гуайдо это детище Обамы, он сотворил его по подобию своему! Не даром он похож на него!Гуайдо попросили ...

В США сравнили разработки ракет SLS и Starship

В США сравнили разработки ракет SLS и Starship

Процесс разработки новых ракет космического назначения у американской компании SpaceX, например, Starship, сложнее и быстрее, чем у проверенных временем подрядчиков НАСА, создающих, в частности, сверхтяжелый носитель Space Launch System (SLS).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх