В США сравнили разработки ракет SLS и Starship

Процесс разработки новых ракет космического назначения у американской компании SpaceX, например, Starship, сложнее и быстрее, чем у проверенных временем подрядчиков НАСА, создающих, в частности, сверхтяжелый носитель Space Launch System (SLS).
Процесс разработки новых ракет космического назначения у американской компании SpaceX, например, Starship, сложнее и быстрее, чем у проверенных временем подрядчиков НАСА, создающих, в частности, сверхтяжелый носитель Space Launch System (SLS).
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