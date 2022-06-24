В суд передано первое уголовное дело о массовом смертельном отравлении югорчан суррогатной водкой

Уголовное дело по массовому отравлению жителей Кондинского района суррогатным алкоголем, в результате чего девять человек погибли и еще семь получили вред здоровью, передано в суд.
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