Дрон атаковал автобус в приграничном регионе России

Украинские военные атаковали служебный автобус в Белгородской области Ранения получили три женщины. Как уточнил губернатор региона, украинские силы с помощью беспилотника атаковали транспорт с работниками сельхозпредприятия.
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