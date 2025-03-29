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Свечников забил 19-й гол в сезоне – в пустые ворота «Монреаля». Форвард «Каролины» набрал 44 очка в 64 матчах

«Каролина» победила «Монреаль» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Андрей Свечников сыграл за «Харрикейнс» после пропуска 7 игр из-за травмы, и за минуту до конца третьего периода он забросил шайбу в пустые ворота соперника.

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