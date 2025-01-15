Вашингтон обвинили в срыве переговоров между Москвой и Киевом: главное за сутки

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Соединенные Штаты обвинили в срыве переговоров между Россией и Украиной, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что государство не стремится к созданию ядерного оружия, а глава Южной Кореи решил добровольно явиться на допрос.