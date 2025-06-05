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В Москве в тестовом режиме начали работу центры помощи недоношенным детям

В Москве в тестовом режиме начали работу центры помощи недоношенным детям

В Москве запустили пилотный проект Центров ранней помощи для особых категорий новорожденных. Как рассказала в интервью «Известиям» вице-мэр столицы по социальному развитию Анастасия Ракова, эти учреждения предназначены для проактивного наблюдения за недоношенными детьми, младенцами с экстремально низкой массой тела и малышами, перенесшими критические состояния при родах или находившимися на искусственной вентиляции легких.

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