В Москве в тестовом режиме начали работу центры помощи недоношенным детям

В Москве запустили пилотный проект Центров ранней помощи для особых категорий новорожденных. Как рассказала в интервью «Известиям» вице-мэр столицы по социальному развитию Анастасия Ракова, эти учреждения предназначены для проактивного наблюдения за недоношенными детьми, младенцами с экстремально низкой массой тела и малышами, перенесшими критические состояния при родах или находившимися на искусственной вентиляции легких.