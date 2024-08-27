Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters-2024

28 августа 2024 года в павильоне «Атом» на ВДНХ состоится традиционная торжественная встреча финалистов и организаторов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2024, которая ознаменует старт финального этапа в основной возрастной категории.
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