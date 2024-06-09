Врачи развенчивают самые распространенные мифы о загаре летом

Любое изменение цвета кожи под воздействием ультрафиолета является признаком ее повреждения.Медицинские специалисты выступили с опровержением нескольких широко распространенных мифов о загаре, подчеркивая, что любое изменение цвета кожи под воздействием ультрафиолета является признаком ее повреждения.
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