Врачи развенчивают самые распространенные мифы о загаре летом

Любое изменение цвета кожи под воздействием ультрафиолета является признаком ее повреждения.Медицинские специалисты выступили с опровержением нескольких широко распространенных мифов о загаре, подчеркивая, что любое изменение цвета кожи под воздействием ультрафиолета является признаком ее повреждения.