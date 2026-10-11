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Владимирские новости

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Во Владимирской области 1600 человек продолжает оставаться без электричества после атаки БПЛА

Во Владимирской области 1600 человек продолжает оставаться без электричества после атаки БПЛА

Во Владимире и Собинском районе после атаки БПЛА около 1600 человек продолжают сидеть без электричества.

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