Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России

VG

Vasily Golov

Елена Острякова.Проанализировал документы и действия НАТО.Вашингтонский договор указывает на оборонительный статус этой военной организации. Действия НАТО в Сербии,Афганистане,Ираке,Сирии,Ливии с разрушениями городов,убийству жителей,оккупация длительная указывает на агрессивность и захватничество территорий,смену властей не указываются с оборонительным статусом.Все молчат,молчит и Россия.Хотя бы суд с привлечением потерпевших сторон.Назвали суды батальон ВСУ террористом,Майдан госпереворотом.Прижилось.