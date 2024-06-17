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  • Stilianos Kanakidis
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    Елена Острякова.Проанализировал документы и действия НАТО.Вашингтонский договор указывает на оборонительный статус эт...Главная сенсация ...

Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России

Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России

Политнавигатор Главная сенсация саммита в Швейцарии: Сербия вместе с Косово проголосовала против России Главной неожиданностью состоявшегося антироссийского саммита в Швейцарии стало синхронное голосование Сербии и т.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Елена Острякова.Проанализировал документы и действия НАТО.Вашингтонский договор указывает на оборонительный статус этой военной организации. Действия НАТО в Сербии,Афганистане,Ираке,Сирии,Ливии с разрушениями городов,убийству жителей,оккупация длительная указывает на агрессивность и захватничество территорий,смену властей не указываются  с оборонительным статусом.Все молчат,молчит и Россия.Хотя бы суд с привлечением потерпевших сторон.Назвали суды батальон ВСУ террористом,Майдан госпереворотом.Прижилось.
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14 час.
Stilianos Kanakidis
Сербы ваш Вучич пидор косовский, по-русски 6(шестёрка). 6 9 .
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12 час.
Александр Корякин
После всего этого Гарант будет жать лапку вучичу?
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12 час.

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