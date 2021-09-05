ДрузьяТуризмЕхали-ехали… и куда? Где была столица Империи Чингисхана? Исторические напёрстки Ехали-ехали… и куда? Где была столица Империи Чингисхана? Едем в Каракорум легендарный.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновОзарение, 2-V-13 Вы заметили, что каждый Великий Учитель говорил о непрерывности жизни. Также можно заметить, как именно это указание из каждого учения истреблено, ибо материализм должен защищаться. На земле это условие особо значительное. Надо знать, что земная материя очень плотная. На планетах, стоящих ниже Земли, материя очень груба, на стоящих выше Земли материя гармонизируется с духом, потому Земля является поворотным пунктом. На высших планетах есть несовершенства, но нет упорства материи. Там легче искать, не теряя сил на ненужную борьбу. Материя там становится неразрывно с духом без противоположения. Никто не отрицает ценность материи, но нельзя понять, зачем колеса и паровой котел должны спорить в паровозе? Кажется, чем лучше работает паровой котел, тем лучше колесам. Но заведующий колесами думает, что они самая важная часть организма, и приглашает всех кататься на колесах, умалчивая, что колеса без двигателя могут катиться лишь под гору. Построение материи и духа не заключает в основе вражды. Зачем останавливать движение в прекрасную Беспредельность? И зачем нагромождать призрачные запруды около Земли? Жаль ненужно задержанных путников, ибо эти земные станции им все-таки не пригодятся дальше известного срока. К чему сотня воплощений, если десятью можно перешагнуть порог? Как можно вспомнить последнего Великого Учителя, принявшего позорную смерть за то, что казалось уже давно известным человечеству!Комментировать
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