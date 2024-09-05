В России могут появиться молодёжные игры атлетов с КНДР

Российско-корейские молодёжные игры предлагается проводить летом.фото: t.me/Degtyarev_Info--> Министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил со следующего года проводить летние Российско-корейские молодёжные игры с участием атлетов из РФ и КНДР.
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