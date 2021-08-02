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Что положено Юпитеру, не положено шотландцу

Что положено Юпитеру, не положено шотландцу

В Великобритании набирает обороты скандал, связанный одновременно с королевской семьей и так называемым чудом зеленой энергетики The Guardian сообщает, что представители королевы Елизаветы воспользовались секретной процедурой и внесли в закон Шотландии изменение, согласно которому Ее Величество получает исключительное право не продавать принадлежащие ей земли под строительство тепломагистралей, идущих от альтернативных источников и применяемых для отопления частных домовладений и общественных строений.

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