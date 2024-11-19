В Армавире два бухгалтера обокрали УФСИН на более чем 90 млн рублей

В Армавире два бухгалтера обокрали УФСИН на более чем 90 млн рублейВ Армавире бывший главбух и бухгалтер следственного изолятора целых 6 лет незаконного перечисляли бюджетные деньги с лицевого счета УФСИН Краснодарского края на свои счета.