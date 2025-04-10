Ингушетия щемит террористов. Так бы всем!

В Ингушетии сотрудники спецслужб задержали имамов из Карабулака и Назрани, связанных с террористами из ИГ* и боевиками, которые расстреляли полицейскихРанним утром в Ингушетии сотрудники ФСБ задержали имама мечети в Назрани Мухаммада Тамасханова и имама из Карабулака Магомеда Султыгова.