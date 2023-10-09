"А может ли талант гадить?"

Владимир Балаев

Человек существо противоречивое, и всегда в нём борется добро со злом - "поле битвы сердце человеческое". Ежеминутно мы делаем выбор... И не всегда он бывает хороший и правильный. Не всегда мы умеем сдерживать в себе гнев, обиду, прощать ближнего. И наличие таланта, тут решающего значения не имеет. Даже более того, чем человек более одарён, тем более его забрасывает в разные противоположные стороны, особенно если он не умеет себя сдерживать. Ведь свободу и волю все понимают по своему. А когда человек талантливый востребован и овеян славой и обожанием, ему начинает казаться что он особенный, избранный и может зажраться, возомнить себя божком. И наоборот упавший с вершин достатка и славы, потерять востребованность - обозлиться на весь мир... Только цельный человек, самодостаточный, и получающий радость от своей работы, ценящий жизнь такой какая она есть, остаётся человеком в любых условиях