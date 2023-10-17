БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Выборы президента России: Кадыров внес радикальное предложение

Выборы президента России: Кадыров внес радикальное предложение

В Чечне предлагают отказаться от голосования на время проведения СВО Дмитрий Родионов На фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина/ТАСС) Материал комментируют: Александр Аверин Александр Сегал Андрей Милюк Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отложить предстоящие президентские выборы из-за спецоперации или же провести их только с одним кандидатом — Владимиром Путиным.

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