Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

Энергоснабжению Запорожской атомной электростанции (АЭС) грозит настоящая опасность. Об этом сообщил глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси после известий об отключении резервной линии электроснабжения.
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