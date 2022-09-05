РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Константин Тимофеев: 96 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию за лето с применением механизмов Фонда развития территорий

Константин Тимофеев: 96 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию за лето с применением механизмов Фонда развития территорий

План по восстановлению прав постараются перевыполнить С применением федеральных механизмов защиты прав граждан – участников долевого строительства за три летних месяца 2022 года в России введены в эксплуатацию 19 ранее проблемных жилых домов.

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