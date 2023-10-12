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Астрономы не могут определить, откуда исходит самое мощное излучение во Вселенной

Астрономы не могут определить, откуда исходит самое мощное излучение во Вселенной

Исследователи недавно обнаружили излучение во Вселенной, которое исходит от пульсара. Это вызывает вопросы, так как пульсар, по всей видимости, не обладет достаточной мощностью, чтобы создать излучение такой силы.

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