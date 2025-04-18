TSMC будет производить 30% своих 2-нм и более продвинутых чипов в США, чтобы ускорить строительство Fab 21

TSMC планирует производить 30 % продукции по нормам N2 (2 нм) в США и превратить свой завод Fab 21 вблизи Феникса, штат Аризона, в независимый кластер по производству полупроводников, сообщило руководство компании во время телефонного разговора о прибылях и убытках в четверг.
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