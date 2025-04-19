Иранская делегация прибыла в Рим для участия в переговорах. Иранская делегация во главе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи сегодня утром прибыла в столицу Италии город Рим для участия во втором раунде ирано-американских непрямых переговоров при посредничестве Омана, сообщает Oxu.
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