Иранская делегация прибыла в Рим для участия в переговорах. Иранская делегация во главе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи сегодня утром прибыла в столицу Италии город Рим для участия во втором раунде ирано-американских непрямых переговоров при посредничестве Омана, сообщает Oxu.