Самые необычные рецепты пюре на гарнир

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  • Вениамин
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Пюре из сладкого картофеля с имбирем и кокосовым молоком Ингредиенты: 2 крупных сладких картошки 1 чайная ложка свежего тертого имбиря 1/2 стакана кокосового молока Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Очистите и нарежьте сладкий картофель на кусочки.

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