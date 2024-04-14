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Востоковед Тарасов назвал символической атаку Ирана на Израиль

Востоковед Тарасов назвал символической атаку Ирана на Израиль

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал "Ленте.ру", что вероятной целью ночной атаки Ирана на Израиль была месть за удар по диппредставительству Тегерана в Сирии.

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