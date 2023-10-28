Маленькая Корея в Китае: город Поднебесной, который еще не до конца изучен туристами

В Приморье дан старт съемкам нового проекта "Семь чудес Китая с Лялей Алексаковой" (12+). Первым местом, где побывала команда, стал город Яньцзи, расположенный всего в 3 часах езды от российско-китайской границы.
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