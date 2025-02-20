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Аргументы и Факты

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Захарова назвала Макрона призраком Наполеона после слов о гаранте защиты ЕС

Захарова назвала Макрона призраком Наполеона после слов о гаранте защиты ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он – гарант безопасности в Европе, а Франция возьмет на себя полную ответственность за мир.

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Комментарии
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Eduard
Мир? Какой мир? Эти разжигатели войн постоянно играют словами и врут, Слова типа &quot;мир&quot; прикрытие их реальных целей.Если в Европе говорят про &quot;мир&quot; значит будит война! Такая тактика,правда она ею была давно!
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23 час.
Eduard
А Наполеон был личностью,а не лакеем чьим-то,как Макрон Лондона!
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23 час.
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