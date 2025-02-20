Захарова назвала Макрона призраком Наполеона после слов о гаранте защиты ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он – гарант безопасности в Европе, а Франция возьмет на себя полную ответственность за мир.
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