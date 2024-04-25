В МИД объяснили причину наложения вето на проект резолюции об оружии в космосе

Захарова: РФ блокировала резолюцию об оружии в космосе из-за отклонения поправок Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вето на проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, было наложено из-за отказа принять инициированные Москвой и Пекином поправки, а также в силу попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в этой сфере.