В МИД объяснили причину наложения вето на проект резолюции об оружии в космосе

Захарова: РФ блокировала резолюцию об оружии в космосе из-за отклонения поправок Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вето на проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, было наложено из-за отказа принять инициированные Москвой и Пекином поправки, а также в силу попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в этой сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии