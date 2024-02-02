Офицер ВСУ уверен, что украинцы должны знать о реальных потерях в войсках

Киевские власти должны озвучить реальные данные о потерях в Вооруженных силах Украины. Такое заявление сделал специалист по разработке и производству беспилотников, офицер украинской армии Юрий Касьянов, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.