Генсек ООН Антониу Гутерреш "в ужасе" от удара Израиля по "скорой" в Газе

© РИА Новости . Алексей Филиппов Антониу Гутерреш заявил, что потрясён сообщениями об ударе Израиля по колонне машин скорой помощи в секторе Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) 3 ноября заявила о нанесении удара по машине скорой помощи, якобы использовавшейся боевиками палестинского движения ХАМАС.
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