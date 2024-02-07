В воскресной школе прошел мастер- класс ´Комплимент для пернатых´. На мастер- классе ребята узнали почему важно кормить птиц зимой и как это делать правильно, а также изготовили экокормушку для птичек, которую ребята забрали с собой.
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