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В воскресной школе прошел мастер- класс ´Комплимент для пернатых´. На мастер- классе ребята узнали почему важно кормить птиц...

В воскресной школе прошел мастер- класс ´Комплимент для пернатых´. На мастер- классе ребята узнали почему важно кормить птиц зимой и как это делать правильно, а также изготовили экокормушку для птичек, которую ребята забрали с собой.

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