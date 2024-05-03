«Эконива» локализовала запчасти для «Джон Диров»

«Экониватехника-Холдинг», дилер сельскохозяйственной и дорожной техники (входит в состав «Эконивы», крупнейшего производителя молока) объявил о запуске нового направления бизнеса — серийном производстве запасных частей и расходных материалов под собственной торговой маркой «Агрознак».
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