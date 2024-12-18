Эксперты предсказали последствия отказа от системы «всё включено» в Турции

p>Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян поделился мнением о последствиях, которые могут возникнуть, если Турция решит отказаться от системы «всё включено» в своих гостиницах .
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