Илья Любушкин забивает впервые за два года, "Даллас Старз" побеждает 4:3

"Даллас Старз" одерживает драматическую победу 4:3 над "Нью-Джерси Дэвилз". Российский нападающий Илья Любушкин впервые за два года записывает на свой счёт гол, играя на "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.
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