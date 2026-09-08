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Мировое обозрение

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Рубио допустил согласование плана по Украине за несколько недель

Рубио допустил согласование плана по Украине за несколько недель

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что уже в ближайшие недели может появиться согласованный план возобновления трехсторонних переговоров по Украине.

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