Театр абсурда

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Идет конфискация имущества у нелояльных толстосумов

Идет конфискация имущества у нелояльных толстосумов

"Четвертый иск за лето!" Генпрокуратура требует забрать СИБЭКО у богатейшего чела страны Мельниченко (состояние 25 лярдов) Процесс пошел Я всегда стараюсь давать в своих статьях максимально понятную, доступную инфу.

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