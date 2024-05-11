Полиция силой увела Грету Тунберг с митинга в Мальмё, где проходит Евровидение

Полиция увела Грету Тунберг с акции протеста в поддержку Палестины в городе Мальмё на юге Швеции. Обложка © X / Scherprechter1 В городе Мальмё на юге Швеции, где проходит песенный конкурс Евровидение, полиция силой увела экоактивистку Грету Тунберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии